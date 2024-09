Bonnie und Clyde in Halberstadt? Polizei sucht bewaffnetes Pärchen

Halberstadt - Am Sonntagabend wurde die Polizei alarmiert, weil ein Pärchen am Hauptbahnhof Halberstadt ( Sachsen-Anhalt ) scheinbar eine Waffe dabei hatte.

Das Pärchen soll am Bahnhof Halberstadt mit einer Waffe hantiert haben. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 21 Uhr beobachteten Zeugen eine Frau und einen Mann mit einem "waffenähnlichen Gegenstand" an den Gleisen, so das Polizeirevier Harz am gestrigen Montag.

Als die Polizei anrückte, hatten sich die Verdächtigen schon aus dem Staub gemacht.

In einem Mülleimer am Bahnhof fanden die Beamten jedoch einen waffenähnlichen Gegenstand, auf den die Beschreibung der Zeugen passte.

Wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz sucht die Polizei nun nach den zwei Unbekannten.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: