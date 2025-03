04.03.2025 16:01 Zwei Frauen bedroht: Mann läuft nachts mit Axt durch Innenstadt

Ein mit einer Axt bewaffneter Mann war am Montagabend in der Innenstadt in Bopfingen (Ostalbkreis) unterwegs. Er bedrohte zwei Frauen!

Von Johanna Baumann

Bopfingen - Ein mit einer Axt bewaffneter Mann war am Montagabend in der Innenstadt in Bopfingen (Ostalbkreis) unterwegs. Die Polizei nahm die Suche nach dem Mann am Abend auf. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der bislang Unbekannte schrie zwei Frauen an und bedrohte diese. Dabei ging er mit erhobener Waffe auf die Frauen zu. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann die Frauen nicht körperlich angegriffen. Weitere Personen sichteten den Unbekannten im Zeitraum von 21.30 bis 22.30 Uhr. Polizeimeldungen Jugendliche wollen grillen, dann bricht Feuer aus Der Mann wird wie folgt beschrieben: rund 1,80 bis 1,90 Meter groß

etwa 25 bis 29 Jahre alt

mitteleuropäisches Aussehen

schlanker Körperbau

Bart und dunkelblondes Haar

gelbe Mütze/Kappe, helle Hose und dunkle Jacke Die bisherige Fahndung verlief ohne Erfolg. Unter der Rufnummer 07961/9300 nimmt die Polizei Ellwangen Hinweise zum Vorfall entgegen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa