03.06.2025 22:16 Brand in Abschiebehaft gelegt: Zwei Männer verletzt

In einer Abschiebehafteinrichtung in Hof ist es am Dienstag zu einem Feuer in zwei Zellen gekommen. Laut ersten Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen.

Von Jan Höfling

Hof - In einer Abschiebehafteinrichtung in Hof ist es am Dienstagabend zu einem Feuer in zwei Zellen gekommen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch Insassen auszugehen.

Zwei Männer verletzt, Ermittlungen wegen Brandstiftung

Feuer in zwei Zellen, starke Rauchentwicklung

Verletzte Männer im polizeilichen Gewahrsam

Ermittelt wird demnach gegen zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren, die in den jeweiligen Zellen der Abschiebehafteinrichtung untergebracht waren. Beide haben durch das Feuer leichte Verletzungen erlitten, teilten die Beamten am Abend weiter mit. Sie befinden sich den Angaben zufolge nach einer ärztlichen Untersuchung derzeit in gesondertem polizeilichem Gewahrsam. Über die Hintergründe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr habe die Flammen, die gegen 20 Uhr gemeldet worden waren, schnell unter Kontrolle bringen und anschließend löschen können, hieß es. Es sei allerdings innerhalb des Gebäudes dennoch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © NEWS5/Stephan Fricke Ein angeforderter Rettungshubschrauber hob ohne Patienten an Bord wieder ab. Parallel sorgten Retter und die Hofer Polizei dafür, dass sämtliche Insassen betreut und in anderen Räumen sowie Zellen untergebracht werden konnten.

Titelfoto: NEWS5/Stephan Fricke