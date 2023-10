Brand in Hanauer Baumarkt verursacht riesigen Sachschaden

Hanau - Katwarn-App löst aus! Am Mittwochabend kam es im südhessischen Hanau zu einem Brand in einem Baumarkt, der einen riesigen Sachschaden verursachte.

Ein Brand in einer Lagerhalle eines Hanauer Baumarktes sorgte für einen riesigen Sachschaden in sechsstelliger Höhe. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei Offenbach am Main am Donnerstagmorgen erklärte, habe in den frühen Mittwoch-Abendstunden ein Gabelstapler Feuer gefangen.

Demnach befand sich jener Gabelstapler in einer Lagerhalle eines Baumarktes in der Moselstraße.

Die Flammen griffen anschließend unter anderem auf in der Halle gelagerte Dämmmaterialien, einen weiteren Gabelstapler sowie die Hallendecke über.

Rund 60 Feuerwehrkräfte waren für etwa zwei Stunden im Einsatz gewesen und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Verletzte gab es zum Glück keine.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung alarmierte zwischenzeitlich sogar die Katwarn-App die Anwohner Hanaus Fenster und Türen geschlossen zu halten.