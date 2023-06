Brandstifter stellt sich der Polizei - und zählt gleich mehrere Straftaten auf

In Wolfsburg hatte es ein Feuerteufel auf ein Restaurant, eine Wohnung und ein Auto abgesehen. (Symbolbild) © Markus Gayk/TNN/dpa

Da staunten die Beamten nicht schlecht, als der junge Mann gegen 5.15 Uhr in die Wache spazierte und sich als Brandstifter stellte.

Zuerst erklärte der 22-Jährige, dass er in einem Restaurant in der Reislinger Straße in Wolfsburg soeben einen Brand gelegt hatte.

Umgehend prüften Einsatzkräfte diesen Vorfall nach - und konnten tatsächlich das Restaurant ausfindig machen, in dem sich schon starker Rauch gebildet hatte. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr schnell eingreifen und Schlimmeres verhindern, bevor sich das Feuer auf die umliegenden Wohnungen ausbreiten konnte.

Doch damit nicht genug - der Feuerteufel verriet außerdem, dass er in der gleichen Straße in einer Wohnung Feuer gelegt sowie einen VW Touran in der Bebelstraße in Brand gesteckt hatte, das teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Sowohl die betroffene Wohnung, als auch das Auto konnten ausfindig gemacht werden. Der Mann hatte wohl die Wahrheit erzählt, an beiden Objekten wurden Spuren von Brandstiftung entdeckt. Doch zufälligerweise war in beiden Fällen kein größeres Feuer ausgebrochen.

Die Polizisten nahmen den ehrlichen, aber kriminellen Mann in Polizeigewahrsam und prüfen nun die einzelnen Spuren. Die Ermittlungen dauern an.