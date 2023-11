Hoher Schaden bei Brand in Oberbayern: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Brand am Dienstag gegen 23.15 Uhr gemeldet.

Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Gmeinaustraße in Bad Kohlgrub eintraf, stand der Holzstadel, in dem unter anderem Hackschnitzel lagerten, bereits in Vollbrand.

Der Stadel, in dem auch ein Traktor stand, brannte vollständig nieder. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zur genauen Brandursache konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Polizei sucht Zeugen.