18.10.2023 07:57 Brennende Autos - Haus evakuiert: Polizei vermutet Brandstiftung!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18. Oktober) sind in Wuppertal zwei Autos in Flammen aufgegangen. Ein Wohnhaus musste evakuiert werden.

Von Frederick Rook

Wuppertal - In der Nacht auf Mittwoch sind in Wuppertal zwei Autos in Flammen aufgegangen. Ein Wohnhaus musste evakuiert werden. Um kurz nach Mitternacht gegen 0.35 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu dem Brandeinsatz in die Handelstraße alarmiert. © Christoph Petersen Um kurz nach Mitternacht gegen 0.35 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in die Handelstraße alarmiert. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, brannte eines der Fahrzeuge bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf ein weiteres Auto sowie das Fenster einer unbewohnten Erdgeschoss-Wohnung übergegriffen. Daraufhin evakuierten die Einsatzkräfte zunächst das Gebäude. Die Bewohner wurden während der Löscharbeiten durch den Rettungsdienst betreut. Den Angaben der Feuerwehr zufolge blieben alle unverletzt. Polizeimeldungen Polizei hebt Drogenküche aus: Explosionsgefahr und drei Festnahmen Mithilfe von zwei C-Rohren konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem die Floriansjünger die Wohnungen abschließend auf Brandrauch und Kohlenmonoxid überprüft hatten, durften die Bewohner noch in der Nacht in ihre vier Wände zurückkehren. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen gehe man aber von Brandstiftung aus.

Titelfoto: Christoph Petersen