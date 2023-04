21.04.2023 10:29 Brutale Attacke in Fitnessstudio: Täter weiter flüchtig

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg ist der Täter weiter auf der Flucht. Sein Opfer schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Duisburg - Knapp drei Tage nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist der Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio hat die Polizei den Täter noch nicht gefasst. © Christoph Reichwein/dpa "Die Identität steht weiterhin nicht fest. Wir wissen aber, wie er aussieht", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Mann sei wohl von einer Kamera gefilmt worden. Die Ermittler planen demnach eine Öffentlichkeitsfahndung, bei der ein Foto des etwa 30 Jahre alten Verdächtigen veröffentlicht werden soll. Der Mann hatte bei dem Angriff am Dienstagabend mit einer Hieb- und Stichwaffe vier Menschen in Duisburg schwer verletzt. Polizeimeldungen Bombenalarm vor Polizeirevier! Zugverkehr zwischenzeitlich eingestellt Der 21-Jährige, gegen den sich die Attacke nach derzeitigem Ermittlungsstand "gezielt" richtete, ist nach Angaben des Polizeisprechers vom Freitagmorgen nach wie vor in Lebensgefahr. Die drei anderen Opfer im Alter von 24, 24 und 32 Jahren, die laut den Ermittlungen nicht direktes Ziel des Angriffes waren, sind außer Lebensgefahr.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa