Brutale Attacke in Seniorenheim: Ermittlungen gegen 74-Jährigen wegen versuchter Tötung

Bayerisch Gmain - Ein 74-Jähriger soll seinen 69 Jahre alten Mitbewohner in einem Seniorenheim im südlichen Bayern schwer verletzt haben. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ermittelt nach der Attacke wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Polizei alarmierte eine Pflegekraft eines Seniorenheims in Bayerisch Gmain am Samstag gegen 22.05 Uhr die Einsatzkräfte. Demnach hatte ein Bewohner seinen bereits am Boden liegenden Zimmergenossen geschlagen und getreten.

Die Rettungskräfte fanden das Opfer mit schweren Kopfverletzungen vor. Der 69-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zunächst nicht.

Der 74-jährige Angreifer wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Der Senior befindet sich seit Sonntag in einer Fachklinik für Psychiatrie.