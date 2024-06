Brutale Schlägerei in Nürnberg: Junger Mann schwebt in akuter Lebensgefahr!

Nürnberg - Ein 31 Jahre alter Mann schwebt nach einer brutalen Auseinandersetzung in Nürnberg in akuter Lebensgefahr!

Laut Polizei besteht bei dem 31-Jährigen akute Lebensgefahr. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Laut Angaben der Polizei kam es am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr vor einem Club in der Adlerstraße in Nürnberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bestehend aus jeweils drei bis vier Personen.

Nachdem die Streitigkeit vorerst geklärt worden war, entfernten sich die Gruppen zunächst, trafen aber wenig später im Nahbereich des Clubs wieder aufeinander.

Es entwickelte sich eine Schlägerei, bei der der 31-Jährige zu Boden ging. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, wurde der junge Mann reanimationspflichtig. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren im Innenstadtbereich festgenommen werden. Sie befinden sich derzeit in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums Mittelfranken.