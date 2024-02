Brutale Szenen: 36-Jähriger schlägt und tritt auf Freundin ein!

Düsseldorf - Nachdem ein 36-Jähriger am Düsseldorfer Hauptbahnhof in aller Öffentlichkeit auf seine Freundin (43) eingetreten und eingeschlagen hat, nahm die Polizei den Mann fest.

Dort zeigte ein vorläufiger Alkoholtest einen Wert von 1,3 Promille an, die verletzte Freundin des Angreifers hatte einen Alkoholpegel von 1,4 Promille.

Ein Zeuge (25) griff mutig ein und hielt den Aggressor an den Armen fest, bis die Bundespolizei das Gleis 13 erreicht hatte und den 36-Jährigen fixierte. Anschließend wurde er zur Dienststelle gebracht, wie es hieß.

Die Frau erlitt bei der Attacke eine blutende Nase sowie eine Schwellung am rechten Bein.

Durch die Vielzahl an Schlägen sei die Frau schließlich zu Boden gefallen, woraufhin der 36-Jährige die 43-Jährige noch mit Tritten traktierte.

Heftige Szenen am frühen Montagmorgen! Wie ein Polizeisprecher berichtete, hatten Reisende gegen 5.55 Uhr die Auseinandersetzung zwischen dem Paar beobachtet und die Beamten alarmiert, nachdem der Mann mehrfach mit der Faust auf das Gesicht seiner Partnerin eingeschlagen haben soll.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war der 36-Jährige kein unbeschriebenes Blatt - ganz im Gegenteil!

So suchte die Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl nach dem Mann, nachdem er wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Diebstahls in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden war.

Der Aggressor wanderte somit noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt, während die Beamten ein weiteres Strafverfahren gegen ihn einleiteten - diesmal wegen Körperverletzung.