Brutaler Angriff: Mann auf dem Weg zur Arbeit niedergeschlagen und beklaut

24.08.2024

In Zwickau in der Industrierandstraße ist am Freitagabend ein Mann (60) auf dem Weg zur Arbeit niedergeschlagen und beklaut worden.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff in Zwickau am Freitagabend. Ein Mann (60) wurde in Zwickau bei einem brutalen Angriff am Kopf verletzt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Gegen 21.10 Uhr passierte der Vorfall in der Industrierandstraße im Zwickauer Ortsteil Marienthal-Ost. Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann (60) auf dem Weg zur Arbeit, als er plötzlich von hinten von mehreren Personen niedergeschlagen wurde. "Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass einige persönliche Dinge fehlten", heißt es weiter. Polizeimeldungen Vater verliert eigenen Sohn (2), dann fasst er einen Entschluss Der 60-Jährige wurde am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff mitbekommen haben. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen.

