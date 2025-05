Brutaler Streit: Mann stirbt nach Auseinandersetzung

Neumünster - Tödlicher Streit im Norden! In Neumünster ist ein 34 Jahre alter Mann nach einer Auseinandersetzung gestorben.

Die Polizei sichert nach einem tödlichen Streit Spuren in Neumünster. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das Opfer am Freitagabend gegen 22.15 Uhr im Stadtteil Faldera vermutlich mit einem 39-Jährigen in Streit geraten und hatte tödliche Verletzungen erlitten.

Die Beamten nahmen noch vor Ort den Tatverdächtigen fest. Laut Sprecher befindet er sich derzeit in Polizeigewahrsam.