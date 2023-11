Bundesweit Zahnarztpraxen um tausende Euro betrogen: 36-Jähriger in Haft!

Der Tatverdächtige (36) konnte gefasst werden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der 36-Jährige gaukelte zahlreichen Zahnarztpraxen im gesamten Bundesgebiet vor, die teuren Geräte der real existierenden Firma günstig verkaufen zu können.

Der Schwindel flog auf, weil die bestellte Ware nie ankam und die Praxen reklamierten, wie weiter mitgeteilt wurde. Die Bezahlung wurde per Vorkasse abgewickelt.

Die betroffene Firma für Zahnarztbedarf erstattete schließlich Anzeige. Der Mann soll seit Sommer 2023 in mehr als 30 Fällen zumeist per E-Mail mit den Zahnarztpraxen in Kontakt getreten sein. Er soll für seinen Schwindel sogar Büroräume in Emmendingen angemietet haben.

Diese Geschäfts- und auch seine Privaträume wurden am 8. November von der Polizei durchsucht. Der Mann, der einschlägig vorbestraft sei, wurde verhaftet.