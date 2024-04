Polizei-Schlag in Frankfurt und Hessen: Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Wiesbaden - Mit einer groß angelegten Aktion ist die Polizei in Hessen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorgegangen. Die Beamten durchsuchten siebenundsechzig Wohnungen in Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Hanau, Offenbach, Wiesbaden sowie in zahlreichen anderen Orten des Bundeslands sowie im Landkreis Aschaffenburg.