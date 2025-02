10.02.2025 13:04 1.820 Chemnitz: Frau versprüht Reizgas in Notaufnahme, 14 Verletzte

In der Notaufnahme des Klinikums Chemnitz in der Flemmingstraße hatte eine Frau in der Nacht zu Montag Reizgas versprüht.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Nacht zu Montag musste die Polizei zum Klinikum Chemnitz in die Flemmingstraße ausrücken. Dort hatte eine Frau in der Notaufnahme Reizgas versprüht. In der Notaufnahme des Klinikums Chemnitz an der Flemmingstraße hatte eine Frau Reizgas versprüht. (Archivbild) © Uwe Meinhold Die Tatverdächtige konnte durch das Klinikpersonal festgehalten werden. "Die Polizisten übernahmen die Gestellte (22). Das Reizstoffsprühgerät wurde sichergestellt", teilte die Polizei am Montag mit. Die 22-Jährige hatte sich zuvor als Patientin in der Notaufnahme aufgehalten und sollte in eine Fachklinik verlegt werden. Polizeimeldungen Mann attackiert Familienangehörige mit Hammer, wenig später ist er tot Doch die Deutsche leistete Widerstand und soll dann plötzlich Reizgas versprüht haben. Insgesamt wurden dabei 14 Klinikmitarbeiter (9 Frauen/5 Männer) leicht verletzt. Die junge Frau wurde von den Polizisten dann in eine Fachklinik gebracht. Die Ermittlungen gegen die 22-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen.

