Wildschweine an der Autobahn sorgen für Tempolimit auf A72

Alles in Kürze

Zusammenstöße mit den Tieren gab es bisher keine. Damit dies auch so bleibt, laufen derzeit verschiedene Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Nichtsdestotrotz appelliert die Polizei auch an die Autofahrer, in dem betroffenen Bereich besonders aufmerksam und vorsichtig zu fahren. Es kann insbesondere in den frühen Morgen- und späten Abend- beziehungsweise Nachtstunden zu Wildwechsel kommen.