12.02.2024 11:17 Crash im Süden Leipzigs: Polizeiauto kracht in VW

In Leipzig kam es am Sonntag zu einem Unfall, in den ein Polizeiauto verwickelt war.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein Polizeiauto fuhr am späten Samstagnachmittag mit Blaulicht und Martinshorn im Leipziger Zentrum-Südost über eine rote Ampel, dann kam es zum Crash. Das Polizeiauto war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. (Symbolbild) © 123RF/utsenko Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 24-jährige Polizistin mit ihrer Streife auf der Richard-Lehmann-Straße in Richtung Osten, berichtete die Polizeidirektion Leipzig. Dabei machte sie Gebrauch von ihrem Sonder- und Wegerecht, indem sie Blaulicht und Martinshorn einschaltete. Wenig später überquerte die 24-Jährige die Zwickauer Straße trotz roter Ampel. Polizeimeldungen Vierfache Mutter tot in Fluss gefunden: Polizei gibt weitere Details bekannt Da die Zwickauer Straße Grün hatte, fuhr zeitgleich eine 55-Jährige mit ihrem VW über die Kreuzung. Beide Fahrerinnen bemerkten sich zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Sicherheitshalber wurden die VW-Fahrerin und die Polizistin samt Beifahrer von einem Arzt untersucht. Dieser gab Entwarnung: Alle Beteiligten seien unverletzt. "Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro", berichtete Polizeisprecherin Sandra Freitag. Sowohl gegen die VW-Fahrerin als auch gegen die Polizistin wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

