Crystal und Falschgeld gefunden: Zwei mutmaßliche Drogendealer im Knast

Waldenburg/Frankenberg - Auf Wohnungsdurchsuchungen folgte Haft! Eine 45-jährige Frau sowie ein 33-jähriger Mann aus Mittelsachsen wurden in den vergangenen Tagen wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln festgenommen.

Bei der Frau wurden verschiedene Drogen sowie szenetypisches Verpackungsmaterial gefunden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Am Mittwoch durchsuchten Polizeibeamte der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz eine Wohnung nahe der Bahnhofstraße in Waldheim. Hintergrund war ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Chemnitz im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens.

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Wohnung der 45-Jährigen unter anderem knapp 35 Gramm Crystal, etwa 36 Gramm Marihuana, etwas mehr als elf Gramm Haschisch sowie szenetypisches Verpackungsmaterial und diverse verbotene Messer sichergestellt.

Auf den Fund folgte die Festnahme der Frau und am Donnerstag die Führung vor einen Ermittlungsrichter. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Seitdem befindet sich die 45-Jährige in einem Gefängnis.