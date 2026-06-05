Crystal und Falschgeld gefunden: Zwei mutmaßliche Drogendealer im Knast
Waldenburg/Frankenberg - Auf Wohnungsdurchsuchungen folgte Haft! Eine 45-jährige Frau sowie ein 33-jähriger Mann aus Mittelsachsen wurden in den vergangenen Tagen wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln festgenommen.
Am Mittwoch durchsuchten Polizeibeamte der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz eine Wohnung nahe der Bahnhofstraße in Waldheim. Hintergrund war ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Chemnitz im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens.
Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Wohnung der 45-Jährigen unter anderem knapp 35 Gramm Crystal, etwa 36 Gramm Marihuana, etwas mehr als elf Gramm Haschisch sowie szenetypisches Verpackungsmaterial und diverse verbotene Messer sichergestellt.
Auf den Fund folgte die Festnahme der Frau und am Donnerstag die Führung vor einen Ermittlungsrichter. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.
Seitdem befindet sich die 45-Jährige in einem Gefängnis.
Drogen, verschreibungspflichtige Tabletten und Falschgeld sichergestellt
Am Donnerstagvormittag folgte die zweite Durchsuchung im Rahmen eines weiteren unabhängigen Ermittlungsverfahrens. Dieses Mal rückten die Beamten nach Frankenberg aus.
Auch in der Wohnung nahe der August-Bebel-Straße wurden die Beamten fündig. Gemeinsam mit Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei stellten die Ermittler bei dem 33-jährigen Deutschen unter anderem knapp 55 Gramm Crystal, 30 Gramm Marihuana, Hunderte verschreibungspflichtige Tabletten sowie Betäubungsmittel-Utensilien und Falschgeld sicher.
Auch er wurde an Ort und Stelle festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Am Freitagmorgen ging es für ihn vor einen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern in beiden Fällen derzeit noch an.
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