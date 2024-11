Da steht ein Pferd auf der Straße: Ausgerissenes Ross sorgt für Verkehrschaos

Bellheim - Das ist gerade nochmal gut gegangen! Am heutigen Freitag verirrte sich ein ausgebüxtes Pferd auf eine Bundesstraße in Rheinland-Pfalz . Glücklicherweise ging dabei alles glimpflich aus.

Durch das schnelle Eingreifen von Verkehrsteilnehmern konnte ein Drama verhindert werden. (Symbolfoto) © 123RF/nigelb10

Wie ein Polizeisprecher berichtete, war eine Reiterin mit ihrem Ross gegen 12 Uhr unweit der B9 bei Bellheim (Landkreis Germersheim) in einem Waldstück unterwegs.

Plötzlich scheute das Tier jedoch, warf den menschlichen Ballast ab und galoppierte schnurstracks in Richtung der Bundesstraße, wo es sich schließlich auf die Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Süd in Richtung Ludwigshafen begab.

Ein wahrhaftes Drama konnte jedoch aufgrund der Reaktionsschnelligkeit einiger Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Sie fingen das Pferd ein und konnten es dann in die Obhut der hinterher geeilten Besitzerin übergeben.