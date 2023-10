Damit hat er nicht gerechnet: Tankstellen-Räuber von schlagfertiger Verkäuferin überrumpelt

Der maskierte Mann hatte die Verkäuferin mit einer Pistole bedroht, aber die reagierte anders als erwartet. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/photodee, 123rf/rainerfuhrmann

Nach dem Mann wird nun gefahndet.

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall, der gegen 21 Uhr am gestrigen Freitag in einer Tankstelle in der Dieburger Straße im Stadtteil Ober-Roden passiert ist.

Demnach hatte ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle betreten, sich eine Packung Kaugummi sowie ein Fahrzeug aus den Auslagen genommen und auf den Tresen gelegt. Anschließend fragte er die 72-Jährige nach einer Packung Zigaretten.

Als das Päckchen ebenfalls auf dem Tresen lag, zog der Mann laut dem Polizeisprecher plötzlich eine Pistole und sagte "Gib her!". Allerdings regierte die Verkäuferin anders als erwartet mit einem trockenen "Nee!" und deutete auf einen weiteren Kunden hinter dem Mann.

Der schwer irritierte Täter schnappte sich daraufhin Kaugummis, Feuerzeug und Zigaretten und verließ eilig den Verkaufsraum. Vorher schoss er noch mit seiner Pistole - bei der es sich offensichtlich um eine Schreckschusswaffe handelte - in die Luft.