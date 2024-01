Pfefferspray-Attacke, Tritte am Boden: 22-Jähriger in Parkhaus brutal ausgeraubt

Darmstadt - Die Darmstädter Polizei fahndet nach zwei Männern, die einen 22-Jährigen in ein Parkhaus in der Neckarstraße gelockt und dann ausgeraubt haben sollen.

Die beiden Täter sollen den 22-Jährigen in das Parkhaus gelockt und dann unvermittelt mit Pfefferspray attackiert haben. (Symbolbild) © 123Rf/hanoiphotography

Passiert ist der Überfall bereits am gestrigen Sonntag gegen 9 Uhr am Morgen. Ein Sprecher der Polizei berichtete am heutigen Montag über die Einzelheiten und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Demnach hatten die beiden Täter den 22-Jährigen in das Parkhaus gelockt, wo sie ihn dann unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen und zu Boden geschlagen haben sollen.

Anschließend hätten die Männer ihr auf dem Boden liegendes Opfer mehrfach getreten, um dem wehrlosen 22-Jährigen dann Schmuck, Bargeld, Smartphone und Geldbeutel zu klauen. Außerdem nahmen sie auch noch seine Jacke und die Turnschuhe mit.

Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Ausgeraubte zog sich bei der Tat laut dem Polizeisprecher leichte Verletzungen zu.