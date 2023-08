Das gibt Ärger! Mann trägt Beuteltier im Beutel durch Millionenstadt - Polizei greift ein

New York City (USA) - Wallabys sind die kleineren Verwandten der Kängurus. Sie sind keine Haustiere und dürfen nach dem New Yorker Gesundheitsgesetz nicht von Privatpersonen gehalten werden. Weil ein Mann ein Beuteltier illegalerweise in einer Tasche durch Brooklyn in New York City trug, griff die Polizei ein.

Beuteltier in einem Beutel - klingt erst einmal normal, sorgte in den Straßen von New York City am gestrigen Sonntag aber für Verwirrung. Illegal ist der Besitz eines Wallabys obendrein. © Bildmontage/Screenshot: Twitter/X/NYPDnews

Wallabys sehen zwar süß aus, aber es sind Wildtiere die vor allem in Australien zu finden sind. Sie gehören nicht in eine Großstadt - und schon gar nicht in die Arme eines Mannes, der mit dem Tier über einen belebten Fußweg schlendert.

So empfanden laut dem Nachrichtenportal Insider auch einige Passanten, welche die Polizei benachrichtigten.

Gegen 17 Uhr (Ortszeit) am gestrigen Sonntag näherten sich die Beamten dem 22-Jährigen. Sie durchsuchten den Mann, und fanden tatsächlich das kleine Beuteltier in seinem Besitz.

Das New Yorker Gesundheitsgesetz verbietet den Besitz von Wildtieren in der Stadt - einschließlich Wallabys - es sei denn, sie befinden sich in der Obhut eines Tierarztes, Zoos, Labors oder einer ähnlichen Einrichtung.