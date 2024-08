04.08.2024 11:26 Brutale Attacke auf Festival: Haftbefehl gegen zwei junge Männer erlassen

Auf einem Festival in Dentlein am Forst in Bayern sollen zwei junge Männer einen anderen Mann brutal zusammengeschlagen haben.

Von Benedikt Zinsmeister

Nürnberg - Bei einem Festival in dem kleinen Markt Dentlein am Forst, der zur Metropolregion Nürnberg zählt, ist es zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Gegen einen 16-Jährigen und einen 20-Jährigen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen noch in der Nacht festnehmen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Laut Angaben der Polizei wählte der Sicherheitsdienst der Veranstaltung um kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Samstag den Notruf: Ein 42-Jähriger sei soeben von zwei jungen Männern angegriffen worden. Die Beamten fanden das Opfer mit Verletzungen am Kopf vor. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Jugendlicher und ein Heranwachsender den 42-Jährigen zu Boden gebracht und im Anschluss mutmaßlich auf seinen Kopf eingetreten haben. Ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte gegen die beiden Tatverdächtigen Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Haftbefehl.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa