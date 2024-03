31-Jähriger rastet in Supermärkten aus: Mehrere Personen verletzt, zwei lebensbedrohlich

Der 31-Jährige griff mehrere Personen in Supermärkten an. (Symbolbild) © 123rf/thanwarattang

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilen, spielte sich der erste Vorfall am Montagmorgen in einem Getränkemarkt in der Kreuzbergstraße ab.

Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Mann warf seinen Rucksack auf den Verkaufstresen und hockte sich danach mit einem Kasten Mineralwasser neben die Kasse. Dann trank er genüsslich aus einer der Flaschen.

Als ein Kunde ihn zum Bezahlen aufforderte, eskalierte die Situation dann aber: Der 31-Jährige sprang auf und schlug dem 70-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Anschließend machte er sich mitsamt Rucksack und Wasserkasten aus dem Staub.

Und es sollte nur rund 24 Stunden dauern, bis der 31-Jährige erneut auftauchte - diesmal sogar noch brutaler als am Montag.