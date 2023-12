Deutscher (†38) in Costa Rica getötet: Bislang keine Spur vom Schützen

Costa Rica ist für seine Strände berühmt. An der Pazifikküste ist ein Deutscher bei einem mutmaßlichen Raub getötet worden. © privat

Der 32-Jährige wohnte zuletzt in Waren an der Mecklenburgischen Seenplatte, er soll in der Nacht zum 1. Dezember bei einem Überfall erschossen worden sein, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zuerst hatte der NDR berichtet.

Einen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Das eingeleitete Verfahren richte sich gegen unbekannt wegen Raubes mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg führe Ermittlungen, weil das Opfer Deutscher gewesen sei.

Nähere Einzelheiten konnte die Sprecherin auch zum Schutz der Hinterbliebenen nicht mitteilen. Der Leichnam des Mannes werde nach Deutschland überführt - wann genau, könne nicht gesagt werden.