Die Pommes-Polizei: Burger-Menü während der Fahrt führt zu Einsatz

Scheidegg - Im schwäbischen Landkreis Lindau hat ein Burger-Menü am späten Mittwochabend für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Alles in Kürze

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, war eine Autofahrerin auf der Strecke bei Scheidegg auf den Wagen aufmerksam geworden, der plötzlich und mehrfach langsamer fuhr. Die Polizeiinspektion Lindenberg wurde daraufhin verständigt.

Ein Autofahrer – der in keinster Weise mit der Aktion des Comic-Helden verglichen werden kann – war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Es erinnert im ersten Moment etwas an die 15. Staffel der "Simpsons", als Homer in Folge 10 während der Fahrt seinen Fahrersitz nach hinten klappt, um Chicken-Nuggets, Pommes und Dips auf dem Bauch zu platzieren.

"Denn der Mann stand weder unter Alkohol-, noch unter Drogeneinfluss. Stattdessen zeigte er den Beamten sein Burger-Menü, welches er zuvor in einem Schnellrestaurant erwarb."

Der Mann gab an, während der Fahrt Pommes gegessen zu haben. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Ablenkung am Steuer gefährlich sein kann – eine kurze Pause zum Essen sei deutlich sicherer.

Und was blüht dem Fritten-Fahrer? Nichts. Laut den Beamten konnte der Einsatz "mit einem Lächeln" abgeschlossen werden.