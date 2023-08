Die Super-Gesichtserkenner! Polizei auf Talentsuche

Dresden - Ladendiebe, Räuber und Randalierer aufgepasst: Die Polizei setzt bei ihrer Ermittlungsarbeit jetzt auf Gesichtserkenner. Nach dem Pilotprojekt in Chemnitz zieht nun die Polizeidirektion Dresden nach.

1600 (von 2700) Bedienstete der PD Dresden haben seit 1. Juni an dem Testverfahren teilgenommen.

Polizeikommissar Tim Heydel (32), Leiter des Projekts Wiedererkennung, weist die Prüflinge zu dem etwa drei Stunden dauernden Test der University of Greenwich (London), der in vier Teile untergliedert ist, ein.

Diese besitzen die Fähigkeit, sich Gesichter besonders gut einprägen zu können und später wiederzuerkennen, auch wenn sie diesen Menschen nur flüchtig begegnet oder diese inzwischen stark gealtert sind. Zum Einsatz kommen die Recognizer sowohl in der Strafverfolgung als auch in der Gefahrenabwehr.

Polizeihauptmeisterin Helge Bernhardt (48) war ein bisschen aufgeregt vor dem Abschlusstest. © Eric Münch

Von ihnen wurden 540 für den Haupttest zugelassen. "Sehr zufrieden" ist Tim Heydel mit der Zahl 73, die grünes Licht für den Abschlusstest bekommen haben. Immerhin verfügen nur etwa ein bis zwei Prozent über die Wiedererkenner-Fähigkeit. Warum das so ist, muss noch erforscht werden.

Der letzte Test hat es dann auch in sich: Gefordert wird beispielsweise das Erkennen von Gesichtern in Menschenmengen auf Video-Aufzeichnungen, die zum Teil nur einmal angeschaut werden dürfen.

In London wird die Entscheidungszeit der Prüflinge aufgezeichnet, Stärken und Schwächen werden notiert. Im September sollen dann alle Ergebnisse vorliegen. "Wer Interesse hat, kommt in ein internes Auswahlverfahren", so Heydel.

Zwei Stellen sind hauptamtlich für Wiedererkenner geplant. Wie auch in Chemnitz sollen weitere Recognizer ihr Können als Nebentätigkeit ausüben.

Polizeisprecher Marko Laske (49) fasst zusammen: Die Gesichtswiedererkenner sind ein "Zusatz zur klassischen Polizeiarbeit, erweitern den Besteckkasten".