Dieb griff dreist nach dem Schlüssel: 100.000-Euro-Audi geklaut

Der Dieb nahm sich den Autoschlüssel von einem Schlüsselbrett und fuhr dann mit dem Audi davon. (Symbolbild) © 123RF/junce

Der mutmaßliche Dieb war zwischen 21.37 Uhr und 22.30 Uhr in einer Gaststätte am Marktplatz aufgetaucht und hatte sich Essen bestellt. Um die Wartezeit zu verkürzen, setzte sich der Mann an einen Tisch und nahm sich auch noch eine Flasche aus dem Kühlschrank, ohne diese zu bezahlen. Anschließend ging der Unbekannte an den Tresen und griff sich den Schlüssel von einem weißen Audi e-tron 55, der dort an einem Schlüsselbrett hing.

"Nachdem er nun im Besitz des Schlüssels war, begab er sich zu dem Fahrzeug, das an der Gaststätte abgeparkt war und fuhr los. Im Fahrzeug befanden sich zudem rund 3000 Euro Bargeld, ein MacBook der Marke Apple, sowie Geldkarten", teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau mit.

Der Audi hat das Kennzeichen V-OB 92. Der Stehlschaden liegt insgesamt bei etwa 110.000 Euro.

Der Inhaber der Gaststätte konnte den Täter wie folgt beschreiben: