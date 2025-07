18.07.2025 14:40 Dieb nach Einbruch hinter verschlossener Tür erwischt

In der Nacht zum Donnerstag verschaffte sich ein Eindringling in Plauen (Vogtland) Zutritt in ein Bürogebäude. Doch heraus kam er erst zusammen mit der Polizei.

Von Sarah Fuchs

Polizei findet verschlossene Tür mit mutmaßlichem Dieb dahinter

Schlüsseldienst öffnet Tür, 39-jähriger Deutscher wird festgenommen

Tatverdächtiger wird nach ersten Maßnahmen aus dem Gebäude begleitet

Ermittlungen gegen den 39-Jährigen dauern an Mehr anzeigen Die Beamten entdeckten den Tatverdächtigen hinter einer verschlossenen Tür. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa Am frühen Donnerstagmorgen meldete eine Mitarbeiterin der Firma in der Neundorfer Straße der Polizei einen Einbruch. Die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter ließen mehrere elektrische Geräte mitgehen und bedienten sich augenscheinlich auch an verschiedenen Lebensmitteln. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fiel den Beamten eine verschlossene Tür auf, die ohne professionelle Hilfe nicht zu öffnen war. Polizeimeldungen Unter Drogen erwischt in Freital: Polizei entdeckt verdächtige Gegenstände im Auto Polizeimeldungen Bombe im Hotel? Mutmaßliche Drohung legt Innenstadt lahm Als ein dazu gerufener Schlüsseldienst die Tür schließlich öffnete, kam der mutmaßliche Dieb, ein 39-jähriger Deutscher, mitsamt dem Diebesgut zum Vorschein. Die Beamten begleiteten den deutschen Tatverdächtigen nach den ersten polizelichen Maßnahmen aus dem Gebäude. Die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen dauern weiter an.

