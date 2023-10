29.10.2023 12:14 Dieb will Mann das Portemonnaie klauen: Mit dessen Reaktion hätte er nicht gerechnet

Am Freitagabend ging ein Dieb leer aus, weil er sich in Neustadt an der Weinstraße das falsche Opfer aussuchte und von diesem in die Flucht geschlagen wurde.

Von Angelo Cali

Neustadt an der Weinstraße - Das hätte er sich zweimal überlegen sollen - dachte sich wohl auch ein dreister Taschendieb, dessen Vorhaben am vergangenen Freitag ganz gewaltig nach hinten losging. Denn er hatte sich definitiv das falsche Opfer ausgeguckt. Diesen Diebstahlversuch hätte sich der noch immer gesuchte Täter nachträglich betrachtet sparen sollen. (Symbolfoto) © 123RF/a4ashishmishra Dies bestätigte auch ein Bericht der Polizeidirektion im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße. Demnach ereignete sich der Vorfall am frühen Abend gegen 17.35 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 59 Jahre alter Mann in der Rathausstraße, als er von einem ihm unbekannten Mann unvermittelt angesprochen wurde. Doch der unverhoffte Gesprächspartner hatte dabei nichts Gutes im Sinn und forderte vehement den Geldbeutel des 59-Jährigen. Da dieser aber weitestgehend unbeeindruckt von der kriminellen Forderung blieb, griff der Täter zur Gewalt - zumindest versuchte er es. Doch bei der Bestrebung, sein Opfer am Hals zu packen, ließ dieses seine Kampfkunst-Fertigkeiten aufblitzen und rang sein Gegenüber mit einem gekonnten Judo-Wurf zu Boden. Polizeimeldungen Messerstiche auf Beerdigung: Festnahmen! Zu viel für den überforderten Räuber, der in der Folge humpelnd das Weite suchte. Nachdem der 59-Jährige dennoch Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, sichtete er den erfolglosen Dieb am gestrigen Samstagvormittag tatsächlich nochmals im Bereich der Rathausstraße. Den Beamten beschrieb er den Täter wie folgt: etwa 35 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

Vollbart und mittellanges, schwarzes Haar

bekleidet mit dunkelblauem Anorak, grauer Jogginghose und Turnschuhen Dieb wird von auserkorenem Opfer zu Boden geworfen: Polizei sucht nach Zeugen Da durchaus davon ausgegangen werden kann, dass der Unbekannte weiterhin beabsichtigen könnte, auf Diebestour zu gehen, hofft die Polizei in Neustadt auf zielführende Hinweise von Zeugen, um den glücklosen Räuber dingfest zu machen. Wer über den Tatverdächtigen aufklären kann, kann sich unter der Rufnummer 06321/8540 oder per E-Mail an die zuständigen Beamten wenden.

