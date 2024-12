Diebe brechen mit Gewalt in Kirchen ein: Opferstöcke und Tresor weg

Euskirchen - Unbekannte sind nach Weihnachten in zwei Kirchengebäude in Euskirchen eingebrochen.

Laut eigener Aussage ist es der Polizei gelungen, Spuren der Einbrecher sicherzustellen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Aus einer Kirche in Flamersheim hätten die Täter zwei Opferstöcke gestohlen, wie die Polizei in einer Mitteilung am Sonntagmorgen bekannt gab.

Zuvor seien die Unbekannten auf gewaltsame Art und Weise in die Räumlichkeiten des Gotteshauses eingedrungen.

Aus einer Kapelle in der benachbarten Ortslage Schweinheim wurde überdies ein Tresor samt Inhalt entwendet.

Auch hier gingen die Täter mit Gewalt vor und brachen eine Seitentür auf. Laut Polizei wurden Spuren der Einbrecher gesichert.