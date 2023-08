Diebe klauen acht Welpen vom Hof: Vier Hunde wieder aufgetaucht

Insgesamt acht Welpen wurden in Coesfeld gestohlen. Vier von ihnen sind nun wieder aufgetaucht. © Polizei Coesfeld

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab es nach der Veröffentlichung des Diebstahls am vergangenen Wochenende mehrere Hinweise darauf, dass die Hunde im Internet zum Verkauf angeboten worden seien. Diese führten die Ermittler zu einem Schrebergarten in Dortmund, wo sie am Donnerstag zwei der Welpen fanden.

Die anderen beiden Hunde waren bereits verkauft. Dass sie gestohlen worden waren, fiel demnach auf, als ein Tierarzt ihren Chip auslas. Die Käufer der Welpen meldeten sich daraufhin bei der Polizei und brachten die Ermittler so auf die Spur von zwei Tatverdächtigen. Nähere Angaben zu ihnen machte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.

Die beiden im Schrebergarten entdeckten Welpen wurden laut Polizei dem Züchter zurückgegeben. Die anderen beiden durften nach Absprache mit dem Züchter bei ihren Käufern bleiben.