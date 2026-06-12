Diebe stehlen Wohnwagen mit schlafendem Mann – und der alarmiert die Polizei

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Ein 43-Jähriger übernachtet im Wohnanhänger seiner Familie. Plötzlich wird er weggefahren.

Von Robin Pfeiffer

Unterhaching - Beim Diebstahl eines Wohnwagens in Unterhaching im Landkreis München haben Kriminelle einen darin schlafenden Mann nicht bemerkt und so die Polizei auf ihre Spur gebracht.

Drei Männer zwischen 28 und 45 Jahren dachten offenbar, der Wohnwagen wäre leichte Beute. Mit dem Mann darin haben sie offenbar nicht gerechnet. (Symbolfoto)
Drei Männer zwischen 28 und 45 Jahren dachten offenbar, der Wohnwagen wäre leichte Beute. Mit dem Mann darin haben sie offenbar nicht gerechnet. (Symbolfoto)  © 123rf/2day

Wie die Polizei mitteilte, sei der 43-Jährige gegen Mitternacht plötzlich aufgewacht.

Der Mann habe bemerkt, wie mehrere Personen den am Straßenrand stehenden Anhänger an ein Fahrzeug gehängt und weggefahren seien. 

Laut Angaben verständigte der Mann den Notruf und nannte den Einsatzkräften seinen Standort.

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Die Beamten entdeckten den Wohnwagen noch in Unterhaching und nahmen drei Verdächtige fest.

Die Männer im Alter von 28, 43 und 45 Jahren hätten versucht, einen weiteren Wohnwagen zu entwenden. Der Wert der beiden Fahrzeuge wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Verdächtigen wurden festgenommen, sie sitzen den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht am 4. Juni.

Titelfoto: 123rf/2day

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