Wagen voll mit Diebesgut! Polizei sucht Besitzer von Fahrradanhänger

Görlitz - Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in Görlitz sucht die Polizei nun nach dem Besitzer eines Thule-Fahrradanhängers, der vermutlich durch Kriminelle zweckentfremdet wurde.

Dieser Thule-Anhänger wurde bei einem Diebstahl von mutmaßlichen Kriminellen zweckentfremdet. Nun sucht die Polizei nach dem rechtmäßigen Eigentümer. © Polizei Sachsen

Im Frühling hatten sich drei mutmaßliche Diebe offenbar illegal in einem im Umbau befindlichen Supermarkt an der Pontestraße "bedient". Beamte, die eigentlich gar nicht im Dienst waren, hatten die Männer nach Mitternacht am 12. Mai auf frischer Tat ertappt.

Die Verdächtigen wurden dabei beobachtet, wie sie sich gerade vom Laden entfernen wollten. Dabei hatten sie einen Fahrradanhänger voll mit gestohlenen Kupferkabeln.

Die Polizei vermutet, dass auch der Handwagen zuvor geklaut worden ist, und will ihn jetzt dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben.

Es handelt sich um einen blauen Anhänger der Marke "Thule" und der Bezeichnung "Child Transport CX2 Blue 14-X".