Diebesbande klaut mehrere Zigarettenschachteln aus Discounter

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nun nach dem Diebesquintett. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei zum Netto in der Talstraße in Aue gerufen.

Dort hatten offenbar zuvor fünf unbekannte Männer gemeinschaftlich Zigarettenschachteln im Kassenbereich gestohlen und waren damit verschwunden.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei betrat das Quintett den Einkaufsmarkt zusammen und verteilte sich anschließend.

Während drei Männer an einer besetzten Kasse Ware auflegten, um die Sicht der Mitarbeiter auf eine weitere, unbesetzte Kasse zu versperren, machte sich ein vierter Mann an einem geschlossenen Warenregal zu schaffen.