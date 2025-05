Diese Tat kann Leben kosten: Dieb stiehlt Defibrillator im Erzgebirge

Offenbar wurde der Defibrillator an Himmelfahrt geklaut. © Stadt Aue-Bad Schlema

Wie die Stadt Aue-Bad Schlema am Samstag mitteilte, wurde ein mobiler Defibrillator an der Auer Straße (Standort A.T.U) in Aue aus seinem Kasten entwendet.

Die Stadt geht davon aus, dass der Diebstahl im Laufe des Männertags geschah.

"Die mobilen Geräte wurden im gesamten Stadtgebiet installiert, um Aue-Bad Schlema herzsicher zu machen", heißt es von der Stadt. Dies sei ein gemeinsames Projekt der Stadt, der Björn Steiger Stiftung, dem Helios Klinikum Aue und den Johannitern.

Dabei geht es nicht nur um einen großen finanziellen Schaden. Im Ernstfall kann es auch Menschenleben kosten. Denn mithilfe des Elektroschock-Geräts können auch Personen ohne medizinische Grundkenntnisse im Notfall Leben retten.

Dies ist bereits der vierte Vorfall in Aue in den vergangenen Jahren. Auch in Bad Schlema kam es bereits zu drei Diebstählen. Bereits Ende März wurde ein mobiler Defibrillator am Ringer-Zentrum des FC Erzgebirge Aue gestohlen.