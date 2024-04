Dieser Fall macht sprachlos: Mann täuscht Notfall vor und klaut Wagen eines Seniors

Überlingen - Mit einem vorgetäuschten Notfall hat ein Unbekannter in Überlingen (Bodenseekreis) die Hilfsbereitschaft eines Seniors schamlos ausgenutzt.

Die Polizei in Überlingen jagt einen skrupellosen Betrüger. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der mysteriöse und zugleich selten dreiste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr in der Straße "Gasserwies".

Laut Angaben der Polizei klingelte der Mann an der Haustür seines Opfers und ließ den Senior im festen Glauben, sich in einer Notfallsituation zu befinden. Der Unbekannte gab sich zudem als Nachbar aus, der bei einem nahegelegenen Obsthof arbeite und schnellstmöglich einen Wagen brauche, um seiner Frau samt krankem Kind in die Klinik zu folgen.

Der Senior nahm dem Mann seine Geschichte ab und hinterließ ihm in seiner Gutmütigkeit seinen Wagen samt Schlüssel.

Seither sind sowohl das Auto des Seniors als auch dessen angeblicher Nachbar wie vom Erdboden verschluckt.