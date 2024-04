Hysterische Frau betritt Klassenzimmer, dann herrscht sofort Alarm!

Ditzingen - Eine Frau soll in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) ein Klassenzimmer betreten und mit ihrer Hand eine Pistole geformt haben.

Eine Ditzinger Schule erlebte einen ziemlich erlebnisreichen Freitagvormittag. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die 27-Jährige befand sich ersten Erkenntnissen zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand, als sie am heutigen Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr den Schulbetrieb in der Gröninger Straße im schwäbischen Ditzingen gestört hatte.

Laut Polizeiangaben habe die ehemalige Schülerin der Schule das Gebäude betreten und dabei lautstark geschrien.

Danach lief sie in eines der Klassenzimmer, wobei sie mit ihrer Hand eine Pistole nachahmte. Ein Lehrer und ein Schüler schritten zur Tat und brachten die Frau zu Boden.

Die 27-Jährige konnte schließlich in einem Innenhof, der vom Schulgebäude umgeben ist, festgesetzt werden.