Diverse falsche Namen genutzt: Krefelder Brandstifter soll schon im Knast gesessen haben

Krefeld - In Nordrhein-Westfalen ist es zu einem dramatischen Vorfall gekommen. Ein 38-jähriger Angreifer wurde von der Polizei niedergeschossen. Zuvor hatte er mit Brandsätzen um sich geworfen.

Im Foyer des Cinemaxx Kinos am Krefelder Hauptbahnhof wurde am Donnerstagabend der Mann von der Polizei niedergeschossen. © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am gestrigen Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr in der niederrheinischen Stadt Krefeld, genauer im und auf dem Platz vor dem Cinemaxx Kino am Hauptbahnhof.

Demnach habe der Mann zunächst vor dem Kino mit Brandsätzen um sich geworfen, sodass die Polizei eingreifen musste.

Wie die Beamten weiter berichteten, fingen durch diese Brandsätze ein Auto, ein Bürogebäude und eine Wohnung Feuer.

Auf Anfrage der dpa teilte die Polizei Essen mit, dass der Tatverdächtige brennbare Flüssigkeit bei sich gehabt haben soll.

Anschließend haben die Einsatzkräfte den Täter im Foyer des Kinos stellen und durch Gebrauch ihrer Schusswaffen unschädlich machen können.

Nach Angaben eines Kinomitarbeiters sei der Mann gerade dabei gewesen, die brennbare Flüssigkeit im Foyer-Bereich des Kinos zu verschütten. Aufgrund des Geruchs vermutete der Mitarbeiter Benzin.