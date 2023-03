07.03.2023 15:46 Attacke aus dem Nichts: Frau wird von mehreren Tätern krankenhausreif getreten

Eine Gruppe noch unbekannter Täter hat eine am Boden liegende Frau in Dormagen krankenhausreif getreten. Die 29-Jährige kam in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Dormagen - In Dormagen im Rhein-Kreis Neuss ist eine 29-jährige Frau von einer Gruppe Unbekannter krankenhausreif getreten worden. Die Frau kam mit Bauchverletzungen in eine Klinik. Die 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen der Attacke. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wollte die 29-Jährige am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr an einer Haltestelle auf der Dr.-Geldmacher-Straße in Dormagen-Hackenbroich aus einem Linienbus aussteigen. Plötzlich sei dann die Gruppe der Tatverdächtigen aufgetaucht und drängte in den Bus, woraufhin die aussteigende Frau zu Boden stürzte. Statt ihr zu helfen, griff die Gruppe die Dormagenerin unvermittelt an und trat laut Angaben der Polizei mehrfach gemeinschaftlich auf ihr am Boden liegendes Opfer ein. Polizeimeldungen Gefährliche Aktion auf Autobahnbrücke: Stein zerstört Autodach auf A65 "Durch die Tritte verletzte sich die 29-Jährige am Bauch", schilderte der Sprecher. Sie sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Die Täter hätten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden können, wie es weiter hieß. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise auf die bislang unbekannten Täter hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131/3000 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

