Drama in den Morgenstunden: Polizei sucht vermisstes Baby

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Die Polizei sucht im baden-württembergischen Renningen nach einem vermisstem Säugling.

Von Lara Vonwald

Renningen - Im baden-württembergischen Renningen spielen sich dramatische Stunden ab: Ein drei Monate altes Baby ist seit Donnerstagabend verschwunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften sucht am Morgen nach dem vermissten Baby.
Ein Großaufgebot von Einsatzkräften sucht am Morgen nach dem vermissten Baby.  © SDMG / Dettenmeyer

Nach dem kleinen Jungen suchen die Beamten mit Suchhunden und einem Hubschrauber, teilt die Polizei Ludwigsburg mit.

Das Kind wird seit Donnerstagabend vermisst. Was genau passiert ist und wo das Kind verschwunden ist, teilt die Polizei nicht mit.

"Konkrete Hinweise zum Verbleib des drei Monate alten Jungen liegen aktuell nicht vor", geben die Ermittler den aktuellen Stand bekannt.

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Die umfangreiche Suche nach dem Baby läuft mit Hochdruck unter anderem auch mit Drohnen weiter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und diese gehen in alle Richtungen. TAG24 bleibt für Euch dran.

Erstmeldung 8.28 Uhr, aktualisiert 10.08 Uhr

Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer

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