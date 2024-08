Drama in Nürnberg: Polizisten riskieren ihr Leben, um Seniorin zu retten

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach dem Brand aufgenommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Behörden am Freitag mitteilten, brach in der Nacht gegen 3.15 Uhr aus zunächst unklarer Ursache in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Walter-Meckauer-Straße ein Feuer aus.

Die ersten Beamten am Einsatzort sahen dichten Rauch aus einem Fenster quellen. Auf dem Balkon stand eine 86-jährige Frau.

Die Polizisten entschieden sich dazu, die Seniorin noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus ihrer brennenden Wohnung zu retten. Angrenzende Wohnungen wurden ebenfalls evakuiert.

Sowohl die 86-Jährige als auch die beiden Retter wurden dabei durch Rauchgase verletzt und in Krankenhäuser gebracht.