Dramatischer Einsatz in der Nacht: Mann droht mehrfach, Baby umzubringen

Euskirchen - Im Kreis Euskirchen haben sich in der Nacht zu Freitag dramatische Szenen abgespielt: Ein 40-Jähriger hielt ein Baby auf dem Arm und drohte mehrfach, sich und den Säugling umzubringen.

Alles in Kürze

Spezialkräfte nahmen den 40-Jährigen in Schleiden fest. Der Mann und das Baby blieben unverletzt. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen berichtete, waren die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr von der Lebensgefährtin (36) des Mannes zu einer Wohnung in Schleiden alarmiert worden, in der sich der alkoholisierte 40-Jährige aufhielt. Demnach hatte sich das Paar zuvor gestritten.

Aufgrund der akuten Gefährdungslage und um deeskalierend auf den Mann einzuwirken, zogen die Beamten eine Verhandlungsgruppe hinzu und alarmierten parallel dazu auch das SEK.

Gegen 6.45 Uhr konnte der Vater schließlich durch Kräfte der Verhandlungsgruppe zur Übergabe seines Kindes überredet werden und habe sich anschließend widerstandslos festnehmen lassen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand, hieß es.