Dramatischer Verkehrsunfall endet für 91-jährigen Mann tödlich

Neckarsteinach - Schrecklicher Ausgang! Am Sonntagmittag kam es auf einer Bundesstraße zwischen Neckargemünd ( Baden-Württemberg ) und Neckarsteinach ( Hessen ) zu einem schweren Verkehrsunfall . Dabei wurden mehrere Personen verletzt, ein Mann (†91) verstarb.

Auch ein Rettungshubschrauber kam infolge des schweren Verkehrsunfalls zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd zum Einsatz. (Symbolfoto) © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, 123RF/chalabala

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr auf der B37, als ein 91 Jahre alter Mann plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt.



Infolgedessen kam der 91-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit der Leitplanke. Anschließend rauschte das Fahrzeug des Mannes noch in den Wagen eines 61-jährigen Autofahrers.

Nachdem das Fahrzeug des 91-Jährigen quer über die Gegenfahrbahn gerutscht war, kam es letztlich im dortigen Straßengraben zum Liegen. Das Unfallfahrzeug des 61-Jährigen blieb in der Folge mitten auf der Straße stehen.

Beide Fahrer sowie eine 90 Jahre alte Beifahrerin des 91-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Um kurz vor Mitternacht dann die schockierende Meldung der Polizei: Der 91-jährige Mann erlag am späten Nachmittag in der Klinik seinen schweren Verletzungen.