Drei Menschen mit Schnittverletzungen in Halle, darunter Mädchen (11): Tatverdächtiger festgenommen

Polizeieinsatz am Sonntagabend in Halle! Gegen 18.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten An der Magistrale.

Von Carolina Neubert

Halle (Saale) - Einsatz am Sonntagabend in Halle! An der Magistrale in Halle wurden am Sonntagabend drei Menschen verletzt - ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. © Tobias Junghannß/dpa Wie Polizeisprecher Michael Ripke auf TAG24-Nachfrage sagte, kam es gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten vor einem Mehrfamilienhaus An der Magistrale. Demnach wurde eine Person schwer und zwei Personen, darunter ein junges Mädchen, leicht verletzt. Wie die Polizei am späten Abend ergänzend mitteilte, handelt es sich bei der schwer verletzten Person um einen 29 Jahre alten Mann, bei den leicht Verletzten um einen 47-Jährigen und eine Elfjährige - die Polizei hatte zunächst von einer Zwölfjährigen gesprochen, das Alter später aber nach unten korrigiert. Polizeimeldungen Er selbst rief die Helfer: Mann würgt Polizistin und schlägt ihren Kopf gegen Wand Alle drei seien ins Krankenhaus gebracht worden - es handle sich um Schnitt- und Stichverletzungen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. © Tobias Junghannß/dpa "Nach Zeugenhinweisen konnte kurz darauf ein 46-jähriger Tatverdächtiger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit in dem Wohnhaus durch Polizeikräfte festgenommen werden", hieß es weiter. Bisher sei unklar, womit er zugestochen hat. Die Ermittlungen dauerten an. Erstmeldung von 20.03 Uhr, zuletzt aktualisiert um 22.18 Uhr.

