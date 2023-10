Drei Polizisten bei wilder Verfolgungsfahrt verletzt

Zwickau - In Zwickau hat sich ein Audi-Fahrer (29) am Wochenende eine filmreife Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Filmreife Jagd durch Zwickau: Ein Audi-Fahrer (29) ist am Samstagabend vor der Polizei geflohen. Dabei wäre es auch beinahe zu Unfällen gekommen. © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte eine Streife des Gemeindlichen Vollzugsdienstes den Audi am späten Samstagabend im Ortsteil Pölbitz. Der Fahrer war mit auffälliger Fahrweise und viel zu schnell auf der Pölbitzer Straße unterwegs.

Beamte des Reviers Zwickau entdeckten den Audi später auf der Leipziger Straße.

"Sie versuchten, unter anderem mit dem eingesetzten Sondersignal, den Fahrer in seinem Fahrzeug zum Anhalten zu bewegen, was allerdings misslang", berichtet ein Polizeisprecher.

Was folgte, war eine nächtliche Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt über die Leipziger Straße, Kolpingstraße und schließlich die B93 in Richtung Meerane. Während der Flucht raste der 29-Jährige über mehrere Kreuzungen mit Ampelregelung, verursachte fast einen Unfall und wollte die Polizisten in ihrem Streifenwagen mehrfach von der Straße drängen und rammen, was nur durch scharfe Bremsmanöver verhindert werden konnte.

Über den Parkplatz Mosel-West raste der Audi-Fahrer auch mit viel zu höher Geschwindigkeit, sodass eine Personengruppe zurückweichen musste und danach fuhr er entgegen der Fahrtrichtung wieder auf die B93 auf.