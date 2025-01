Drei Verletzte nach Pfefferspray-Attacke in Plauen

Plauen - Heftige Auseinandersetzung auf dem Postplatz in Plauen ( Vogtland ) am gestrigen Dienstag! Bei einer Pfefferspray-Attacke wurden drei Personen verletzt.

Laut Polizei gerieten zwei Männer gegen 16.15 Uhr vor der Stadt-Galerie Plauen in Streit. Einer von ihnen, ein Libanese (32), zückte dabei ein Pfefferspray und sprühte den Inhalt ins Gesicht seines Gegenübers (33). Der 33-Jährige wurde verletzt und musste behandelt werden.

Am Postplatz in Plauen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Attacken, darunter Schlägereien, Beleidigungen, Messerangriffe und Pöbeleien.