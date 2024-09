Drei Wochen nach Terroranschlag in Solingen: Polizei sucht erneut nach Beweismitteln

Solingen/Düsseldorf - Knapp drei Wochen nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen sucht die Polizei in der Stadt erneut nach Beweismitteln.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch eine Grünanlage in Solingen nach weiteren Beweismitteln durchsucht. © Gianni Gattus/dpa

"Wir bestätigen Suchmaßnahmen", sagte ein Düsseldorfer Polizeisprecher am Mittwoch. Dabei seien Kräfte einer Hundertschaft mit einem Diensthund im Einsatz.

Weitere Angaben könne er nicht machen, so der Sprecher weiter.

Durchsucht werde eine Grünanlage in der Nähe einer Bushaltestelle, berichtete zudem ein Fotoreporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa). An der Haltestelle soll der Tatverdächtige am Abend der Attacke in einen Bus gestiegen und weggefahren sein.

Bei dem Anschlag in Solingen hatte ein Angreifer am Abend des 23. August auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Täter ist der 26-jährige Syrer Issa Al H., der in Düsseldorf in Untersuchungshaft sitzt.