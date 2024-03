Mann kommt abends nach Hause und überrascht drei Einbrecher, dann wird er angegriffen

Dreieich - In Dreieich (Landkreis Offenbach) wird gerade intensiv nach drei Einbrechern gefahndet.

Die drei Täter hatte sich Zugang zu der Wohnung verschafft, als der 54 Jahre alte Bewohner gerade nicht zu Hause war. © 123RF/sdecoret

Die Männer waren laut einem Sprecher der Polizei am Abend des gestrigen Freitags gegen 19.30 Uhr in eine Wohnung in der Odenwaldstraße im Stadtteil Sprendlingen eingestiegen.

Zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung leer, da der 54 Jahre alte Bewohner unterwegs war. Das hatten die Täter wohl für ihren Einbruch ausgenutzt.

Noch während die Männer in seiner Wohnung zu Gange waren, kehrte der 54-Jährige allerdings nach Hause zurück und überraschte die Einbrecher auf frischer Tat.

Diese griffen den Mann an und suchten anschließend das Weite. Der 54-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt und alarmierte die Polizei.

Schnell konnte festgestellt werden, dass der Mann die Einbrecher noch rechtzeitig hatte stören können, denn diese hatten aus seiner Wohnung nichts mitgenommen.

Allerdings blieb die Fahndung nach den drei Tätern bislang erfolglos, weshalb die Ermittler nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung hoffen.